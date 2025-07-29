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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Россия обстреляла исправительную колонию в Запорожской области: 16 погибших, десятки раненых

Рятувальники ДСНС
Фото: ГСЧС

В ночь на 29 июля российская армия атаковала одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, еще 35 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Атака на Запорожскую область 29 июля

— Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые, — сообщил он.

Федоров отметил, что в результате атаки по Запорожской области разрушены помещения исправительной колонии. Также повреждены частные дома рядом.

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Председатель ОВА впоследствии уточнил, что в результате атаки погибли 16 человек, еще 35 — ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ночью российская армия восемь раз обстреляла Запорожский район, предварительно, ФАБами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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