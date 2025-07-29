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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Люди получали гуманитарную помощь: враг нанес удар из РСЗО по селу в Харьковской области, есть погибшие

Обстріл магазину на Харківщині

Во вторник, 29 июля, россияне нанесли удар из реактивной системы залпового огня, по селу Новоплатоновка Харьковской области.

В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщили в полиции Харьковской области.

Обстрел села Новоплатоновка на Харьковщине: что известно

Российские войска нанесли удар сегодня около 10:38, вероятно, из РСЗО по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района Харьковской области.

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Атака привела к возникновению пожара в местном магазине, площадь возгорания уточняется.

В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

— Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь — в это время российские террористы нанесли удары из РСЗО по мирным жителям, — рассказали в ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители фиксируют факт военного преступления и проводят сбор доказательств.

Враг сегодня также обстрелял село Пески-Радьковские. Загорелось здание магазина и жилой дом.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, 13 июля на территории Купянской городской общины Харьковской области в результате удара российского FPV-дрона были ранены четыре полицейских.

Вражеский беспилотник попал в автомобиль, когда полицейские выполняли служебные обязанности.

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