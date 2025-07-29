Россия обстреляла исправительную колонию в Запорожской области: 17 погибших, десятки раненых

В ночь на 29 июля российская армия атаковала Беленьковскую исправительную колонию в Запорожской области, в результате чего погибло по меньшей мере 17 человек, еще 42 получили ранения.

Первым об атаке на пенитенциарное учреждение сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Атака на Запорожскую исправительную колонию 29 июля

— Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые, — сообщил он.

Федоров отметил, что в результате атаки на Запорожскую исправительную колонию разрушены помещения исправительной колонии. Также повреждены частные дома рядом.

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В Минюсте озвучили детали атаки на Беленьковскую исправительную колонию. Ориентировочно в 23:28 в понедельник, 28 июля, армия РФ нанесла авиационный удар по территории учреждения с помощью четырех управляемых авиационных бомб (УАБ).

В результате атаки полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения понесли административный штаб и карантинный участок.

В результате атаки погибли 17 человек, еще 42 – ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Тяжелораненые госпитализированы в больницы. Один сотрудник учреждения получил незначительные ранения – осколочное поражение лица.

К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет.

Обстрел исправительной колонии в Запорожской области: реакция омбудсмена

На удар российской армии по исправительной колонии в Запорожской области отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Люди, которые находятся в местах несвободы, не теряют права на жизнь и защиту. Это грубое нарушение международного гуманитарного права и еще одно доказательство военных преступлений РФ, — подчеркнул омбудсмен.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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