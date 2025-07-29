Взрывы в Чернигове: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Мощные взрывы в Чернигове прогремели во вторник, 29 июля, когда было объявлено об угрозе применения баллистики.

Взрывы в Чернигове 29 июля — какие последствия

О том, что сегодня прогремели взрывы в Чернигове, сообщили украинские журналисты с места происшествия.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, в результате чего была объявлена угроза в ряде областей Украины.

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После этого украинские военные сообщили о фиксации скоростной цели в Киевской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 252-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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