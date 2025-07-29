Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Чернигове: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Мощные взрывы в Чернигове прогремели во вторник, 29 июля, когда было объявлено об угрозе применения баллистики.

Взрывы в Чернигове 29 июля — какие последствия

О том, что сегодня прогремели взрывы в Чернигове, сообщили украинские журналисты с места происшествия.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, в результате чего была объявлена угроза в ряде областей Украины.

Сейчас смотрят

После этого украинские военные сообщили о фиксации скоростной цели в Киевской области.

Чернігів на карті

Чернигов на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 252-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Каменское 29 июля: поврежден роддом, среди погибших — беременная
наслідки атаки

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывЧернигов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь