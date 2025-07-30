Начальнику ТЦК, который помог экс-руководителю метрополитена выехать за границу, сообщили о подозрении

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров по привлечению и социальному обеспечению граждан столицы.

Бывшему начальнику Киевского ТЦК объявлено о подозрении.

Его подозревают в содействии выезду за границу бывшего начальника Киевского метрополитена и организации подделки документов о негодности к военной службе.

По данным следствия, действия подозреваемого квалифицируются по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц, а также содействие незаконному пересечению государственной границы).

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Следствие установило, что сотрудник метрополитена обратился к начальнику ЦКК с просьбой оказать содействие в получении документов, позволяющих снять его с воинского учета и выехать за границу.

Для реализации схемы начальник ТЦК задействовал нескольких человек: главу и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отдела.

Было организовано фиктивное медицинское освидетельствование, по результатам которого сотруднику метрополитена был поставлен диагноз, позволяющий признать его негодным к военной службе.

Эта информация была внесена в военный билет, после чего бывший руководитель КП Киевского метрополитена в июне 2024 года покинул территорию Украины.

На данный момент он не вернулся, а также находится в розыске по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, могла привести к затоплению тоннеля метрополитена между станциями Лыбидская и Демеевская.

Впоследствии Центральная военно-врачебная комиссия отменила решение ВВК ТЦК им. Шевченко, признававшее фигуранта негодным к службе.

Кроме того, другим участникам схемы уже объявлено о подозрении — главе и секретарю ВВК, а также сотруднику ТЦК, помогавшему организовать пробную проверку.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили организаторов преступной группировки, которые за деньги нелегально переправляли военнообязанных мужчин за границу.

Источник : Офис генпрокурора

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