Взрывы в Корабельном районе: ранена женщина, повреждены дома

Взрывы в Корабельном районе Херсона прогремели около 5:00, когда российские войска атаковали населенный пункт с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Взрывы в Корабельном районе 30 июля: что известно

По информации ОВА, 64-летняя женщина получила контузию и взрывную травму.

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Ее оперативно доставили в больницу, где она получила необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем лечение продолжится в амбулаторном режиме.

Также в результате взрывов в Корабельном районе повреждены дома, автомобили и заборы.

Кроме ударов по жилым массивам в Корабельном районе, ночью россияне нанесли удар с беспилотника по учебному заведению в Комышанском старостинском округе.

В результате повреждена крыша одного из учебных корпусов.

Во время этой атаки люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 253 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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