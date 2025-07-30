Взрывы в Корабельном районе: ранена женщина, повреждены дома
Взрывы в Корабельном районе Херсона прогремели около 5:00, когда российские войска атаковали населенный пункт с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
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По информации ОВА, 64-летняя женщина получила контузию и взрывную травму.
Ее оперативно доставили в больницу, где она получила необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем лечение продолжится в амбулаторном режиме.
Также в результате взрывов в Корабельном районе повреждены дома, автомобили и заборы.
Кроме ударов по жилым массивам в Корабельном районе, ночью россияне нанесли удар с беспилотника по учебному заведению в Комышанском старостинском округе.
В результате повреждена крыша одного из учебных корпусов.
Во время этой атаки люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 253 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.