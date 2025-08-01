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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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На станции Жмеринка с рельсов сошли электровоз и вагон поезда

Авария на станции Жмеринка — электровоз и вагон сошли с рельсов, без пострадавших

В Жмеринке произошла железнодорожная авария: с рельсов сошли один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу пассажирскому составу.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Авария на станции Жмеринка: что известно

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия уже выехала комиссия для выяснения причин аварии.

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В компании отметили, что происшествие не влияет на движение пассажирских поездов. В то же время пассажиров призывают следить за возможными изменениями в графике.

Движение в направлении Жмеринки продолжается, детали инцидента выясняются.

Напомним, в ночь на 30 июля враг в очередной раз совершил атаку на Павлоград, нанеся удар по железнодорожной инфраструктуре.

Вечером 29 июля российские войска нанесли удар по городу Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки повреждено здание вокзала, железнодорожные пути и контактная сеть.

Также, в результате обстрела столицы 31 июля российскими войсками был поврежден участок железнодорожного пути.

Пострадавших среди пассажиров и работников нет — все вовремя были эвакуированы в безопасные зоны.

Движение по поврежденным участкам осуществлялось тепловозами, а на месте активно работали ремонтные бригады.

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Фото: Укрзализныця

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