Во время утреннего артобстрела Херсона погибла мать троих детей — ОВА

Сегодня, 1 августа, во время артиллерийского обстрела Херсона погибла женщина 1974 г.р. Ее трое детей госпитализиорваны с острой реакцией на стресс.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Гибель женщины во время обстрела Херсона: что известно

Как сообщил глава Херсонской ОВА, 1 августа, ориентировочно в 06.40 российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона.

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— В результате вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получила мать троих детей 1974 года рождения, — говорится в сообщении.

Александр Прокудин уточнил, что жизни детей ничего не угрожает. Девочки 2008, 2010 и 2011 годов рождения сейчас находятся в больнице – под наблюдением медиков. У них диагностировали острую реакцию на стресс.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшего гибель гражданского лица (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источники: Александр Прокудин, Херсонская облпрокуратура

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