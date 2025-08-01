Удар по Днепропетровщине: из-под завалов достали 2 детей, мальчик в тяжелом состоянии

В ночь на 1 августа враг нанес очередной удар по Днепропетровской области, применив беспилотники.

Удар дронами по Днепропетровской области — какие последствия

В результате атаки беспилотниками сегодня пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Также были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, фермерские хозяйства и учебное заведение, сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак в Telegram.

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– Были удары беспилотниками по Синельниковщине. А именно Васильковской, Украинской и Николаевской общин. Пострадала 35-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, лицей, почта. Загорелось и на территории частного домовладения, – написал Лысак.

Оккупанты также обстреляли Покровскую общину, где под завалами разрушенного дома обнаружили двоих детей.

– По предварительной информации, из-под завалов достали двоих детей. Детали уточняем, – отметил глава области.

Впоследствии стало известно, что дети были госпитализированы. Состояние 4-летнего мальчика тяжелое.

15-летняя девочка в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь, добавил Лысак.

В Никопольском районе также зафиксированы удары. Там враг применил беспилотники и артиллерию по райцентру, Красногригорьевской и Марганецкой общинам.

Пострадал 25-летний мужчина, который лечится амбулаторно.

Повреждена инфраструктура и частные авто. По словам Лысака, оборонные силы уничтожили над областью три вражеских беспилотника.

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