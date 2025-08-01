В Харькове дрон попал возле многоэтажки: уже 10 пострадавших

Российская армия в очередной раз атаковала город Харьков ударными дронами, в результате чего есть пострадавшие и повреждения.

Обновлено в 22:27.

Взрывы в Харькове 1 августа — какие последствия

Вражеский БпЛА типа Молния попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова, сообщил городской глава Игорь Терехов.

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По его словам, известно о 10 пострадавших. Среди них — трое детей, в частности пятимесячный младенец и девятилетний мальчик.

Как отметил Терехов, есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного автомобиля.

На месте попадания в Харькове сейчас работают все соответствующие службы.

По состоянию на утро 1 августа, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали два человека, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в городе Купянск пострадали 51-летний и 54-летний мужчины.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения, в частности три КАБа, пять БпЛА типа Герань-2, три FPV-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ОВА. В Харьковском районе поврежден частный дом (населенный пункт Русская Лозовая).

В то же время в Купянском районе повреждены частный дом и складские помещения (село Малый Бурлук), неактивный детский интернат (Шевченково). А в Изюмском районе повреждено складское помещение (город Балаклея).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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