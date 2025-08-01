В Харькове дрон попал возле многоэтажки: уже 10 пострадавших
Российская армия в очередной раз атаковала город Харьков ударными дронами, в результате чего есть пострадавшие и повреждения.
Обновлено в 22:27.
Взрывы в Харькове 1 августа — какие последствия
Вражеский БпЛА типа Молния попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова, сообщил городской глава Игорь Терехов.
По его словам, известно о 10 пострадавших. Среди них — трое детей, в частности пятимесячный младенец и девятилетний мальчик.
Как отметил Терехов, есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного автомобиля.
На месте попадания в Харькове сейчас работают все соответствующие службы.
По состоянию на утро 1 августа, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов пострадали два человека, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в городе Купянск пострадали 51-летний и 54-летний мужчины.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения, в частности три КАБа, пять БпЛА типа Герань-2, три FPV-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ОВА. В Харьковском районе поврежден частный дом (населенный пункт Русская Лозовая).
В то же время в Купянском районе повреждены частный дом и складские помещения (село Малый Бурлук), неактивный детский интернат (Шевченково). А в Изюмском районе повреждено складское помещение (город Балаклея).
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.