РФ ночью дронами атаковала Славянск: поврежден отель, есть раненый
Ночью 2 августа россияне атаковали Славянск Донецкой области ударными дронами типа Шахед.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака дронов на Славянск 2 августа: что известно
По словам Вадима Ляха, российский враг ударил дронами по центру Славянска. Там повреждена гостиница Славянск — это одна из визитных карточек города.
Также повреждены близлежащие многоэтажки и общежитие. К сожалению, один человек получил ранения.
Атаки РФ на Донецкую область
Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, за минувшие сутки и ночь в Белозерском Покровского района от вражеских обстрелов повреждены три дома, четыре хозяйственные постройки, три гаража.
В Мирнограде ранен человек. В Доброполье Криворожской громады ранены два человека, повреждены два дома и два нежилых помещения. В Белицком и Водянском Добропольской громады ранены по одному человеку.
В Покровске от вражеских ударов погибли двое.
В Краматорском районе в Заречном Лиманской громады разрушены пять домов, еще по одному — в Кривой Луке и Дробышево.
В Краматорске повреждены многоэтажка, админздание и промзона. В Староварваровке Александровской громады поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены три многоэтажки и три частных дома.
В Северске Бахмутского района вражескими обстрелами повреждены четыре дома.
В ночь на 2 августа (начиная с 18:00 1 августа) россияне атаковали Украину 53 средствами воздушного нападения. По состоянию на утро уничтожено или подавлено 45 вражеских воздушных целей.
Фото: Вадим Лях