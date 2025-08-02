РФ ночью дронами атаковала Славянск: поврежден отель, есть раненый

Ночью 2 августа россияне атаковали Славянск Донецкой области ударными дронами типа Шахед.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака дронов на Славянск 2 августа: что известно

По словам Вадима Ляха, российский враг ударил дронами по центру Славянска. Там повреждена гостиница Славянск — это одна из визитных карточек города.

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Также повреждены близлежащие многоэтажки и общежитие. К сожалению, один человек получил ранения.

Атаки РФ на Донецкую область

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, за минувшие сутки и ночь в Белозерском Покровского района от вражеских обстрелов повреждены три дома, четыре хозяйственные постройки, три гаража.

В Мирнограде ранен человек. В Доброполье Криворожской громады ранены два человека, повреждены два дома и два нежилых помещения. В Белицком и Водянском Добропольской громады ранены по одному человеку.

В Покровске от вражеских ударов погибли двое.

В Краматорском районе в Заречном Лиманской громады разрушены пять домов, еще по одному — в Кривой Луке и Дробышево.

В Краматорске повреждены многоэтажка, админздание и промзона. В Староварваровке Александровской громады поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены три многоэтажки и три частных дома.

В Северске Бахмутского района вражескими обстрелами повреждены четыре дома.

В ночь на 2 августа (начиная с 18:00 1 августа) россияне атаковали Украину 53 средствами воздушного нападения. По состоянию на утро уничтожено или подавлено 45 вражеских воздушных целей.

Фото: Вадим Лях

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