Сегодня утром прогремели взрывы в Дружковке Донецкой области. Враг атаковал город ударными дронами.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Взрывы в Дружковке 2 августа: что известно

Так, в 08:38 местный телеграмм-канал сообщил, что над городом зафиксирован ударный БпЛА типа Италмас. Впоследствии зафиксировали еще пуски дронов типа Италмас и Шахед в направлении Дружковки.

Сейчас смотрят

В 10:04 стало известно о взрыве в Дружковке, со стороны площади поднялся черный дым.

По предварительным данным, россияне атаковали дронами местный рынок.

Известно, что от взрыва пострадал магазин Аврора на площади.

На официальной странице сети магазинов отметили, что враг нанес удар по Дружковке недалеко от магазина Аврора. Впрочем, огонь перекинулся на помещение магазина. К счастью, никто из работников или покупателей не пострадал.

Последствия взрыва в Дружковке

По словам начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, по меньшей мере пять человек получили ранения в результате массированной дроновой атаки и взрывов в Дружковке.

Повреждены два дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей, рассказал Вадим Филашкин.

Сейчас на месте работают все экстренные службы.

— Этот обстрел — очередное напоминание, что каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности! — подчеркнул глава ОВА и призвал людей эвакуироваться.

По данным полиции Донецкой области, возросло количество раненых в результате удара дронов по Дружковке.

Предварительно известно, что россияне запустили по городу БпЛА Герань-2, зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий.

Среди раненых: шестеро женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.

В первые минуты после взрывов на спасение прибыли полицейские-парамедики, которые оказывали первую помощь и деблокировали людей из горящих помещений.

Дружковка на карте

Город Дружковка находится на севере Донецкой области и является частью Краматорского района.

К Дружковке ведет трасса из Константиновки. Сейчас Дружковка довольно близко от зоны боевых действий, в частности, от города Часов Яр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вадим Филашкин/Донецкая ОВА

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.