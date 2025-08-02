Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами

Взрывы в Киеве раздались в ночь на воскресенье, 3 августа, во время ракетной угрозы.

О ракетной атаке на столицу сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно

Перед взрывами в Киеве сегодня объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистики.

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Столичные власти призвали граждан немедленно воспользоваться ближайшими укрытиями и находиться там до завершения опасности.

– Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул Тимур Ткаченко.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о движении нескольких ракет в направлении Киева.

О последствиях взрывов в Киеве во время ракетной атаки пока не сообщалось.

Взрывы в Киеве в ночь на 31 июля: последствия

Предыдущая комбинированная атака на Киев произошла в ночь на 31 июля.

Взрывы в Киеве, в частности, гремели в Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском районах.

В Святошинском районе ракета попала в девятиэтажку, разрушив подъезд.

Всего в результате атаки на Киев тогда погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 159 человек, среди них 16 детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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