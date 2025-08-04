Наркозависимая агентка РФ планировала теракт в Днепре: детали

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в прифронтовом Днепре и задержала российского агента. Женщина готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 4 августа.

СБУ задержала агента РФ

По данным следствия, 29-летняя жительница Винницы, которая имеет наркотическую зависимость, попала в поле зрения оккупантов через Telegram, когда искала “легких денег”.

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После вербовки ее отправили в Павлоград Днепропетровской области, где она, по указанию куратора, достала из тайника самодельную взрывчатку.

Позже женщина получила новое задание – приехать в Днепр, поселиться в съемной квартире и провести доразведку возле здания правоохранителей, которое россияне планировали взорвать.

Параллельно женщина выбрала вблизи запланированного места теракта удобное место для тайника, куда и заложила взрывчатку, передав координаты куратору. Согласно плану, другой исполнитель должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.

Однако СБУ сработала на опережение — взрывчатку удалось вовремя найти и обезвредить, женщину задержали при попытке бегства из города. Ее задержали на блокпосту, когда она пыталась проехать маршрутным автобусом в сторону Одессы, где планировала “залечь на дно”.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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