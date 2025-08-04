РФ вечером и утром била по Никопольщине: среди раненых — младенец
До позднего вечера и утром 4 августа российские военные обстреливали Никопольщину, что в Днепропетровской области. К сожалению, есть раненые гражданские.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Никопольщину 4 августа: что известно
По словам Сергея Лысака, враг бил по населенным пунктам Никопольского района из артиллерии, FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БпЛА.
Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.
Из-за вражеских атак ранения получили три человека, всех госпитализировали в больницы. Две женщины 40 и 46 лет находятся в состоянии средней тяжести, а 4-месячная девочка — тяжелая.
Из-за артобстрела Марганца, который произошел вчера вечером, повреждено транспортное предприятие.
Над областью силы противовоздушной обороны уничтожили свыше двух беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.