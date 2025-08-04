РФ вечером и утром била по Никопольщине: среди раненых — младенец

До позднего вечера и утром 4 августа российские военные обстреливали Никопольщину, что в Днепропетровской области. К сожалению, есть раненые гражданские.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Никопольщину 4 августа: что известно

По словам Сергея Лысака, враг бил по населенным пунктам Никопольского района из артиллерии, FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БпЛА.

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Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

Из-за вражеских атак ранения получили три человека, всех госпитализировали в больницы. Две женщины 40 и 46 лет находятся в состоянии средней тяжести, а 4-месячная девочка — тяжелая.

Из-за артобстрела Марганца, который произошел вчера вечером, повреждено транспортное предприятие.

Над областью силы противовоздушной обороны уничтожили свыше двух беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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