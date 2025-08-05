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Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

На Волыни под колесами авто погибла 2-летняя девочка: за рулем был ее 11-летний брат

поліція
Фото: Pixabay

На Волыни 11-летний подросток наехал на автомобиле на свою 2-летнюю сестру. В результате девочка погибла на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Волынской области.

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Как сообщают в ГУ Нацполиции Волынской области, инцидент произошел вечером 4 июля в селе Немир, что в Луцком районе.

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По словам правоохранителей, парень самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Никого из взрослых в это время не было рядом.

Во время движения он наехал на свою 2-летнюю сестру. В результате травм девочка погибла на месте. Также пострадал 7-летний брат парня — он получил незначительные телесные повреждения.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Кропивницком районе Кировоградской области вблизи села Высокие Байраки 25 июля погибла девочка 2010 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели деблокировали из изуродованного автомобиля ее тело.

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Источник: Нацполиция

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