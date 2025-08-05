РФ нанесла ракетный удар по предприятию в Сумской области: есть погибшие и раненые

По Сумскому району российские военные нанесли ракетный удар, в результате чего погибли два человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров и прокуратура Сумщины.

РФ атаковала Песчанский старостат в Сумской области 5 августа

Около 10:00 враг атаковал Песчанский старостат Сумской громады. Россияне попали в сельскохозяйственное предприятие.

Сейчас смотрят

Предварительно два человека погибли. Ракетная атака унесла жизни работников предприятия – 54-летнего и 55-летнего мужчин. Также пострадали еще три сотрудника – им оказывается медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

К слову, в Сумской области в результате удара российского беспилотника по Свесской общине 2 августа погиб 12-летний мальчик и пострадал еще один подросток 13 лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.