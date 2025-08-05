В Черкассах мужчина с гранатой пытался взять в заложники сотрудников ТЦК

Сегодня утром, 5 августа, в Черкассах мужчина, которого остановили военнослужащие ТЦК для проверки, достал гранату и начал угрожать.

Об этом говорится в сообщении Черкасского областного ТЦК.

В Черкассах мужчина угрожает взорвать гранаты

По информации, происшествие произошло на проспекте Химиков.

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Военнослужащие Черкасского РТЦК остановили мужчину, чтобы проверить его учетные данные. Однако во время общения мужчина достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать взорвать ее и военнослужащих ТЦК.

На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. Также на месте находятся экстренные службы.

Как сообщает Суспільне.Черкаси, по состоянию на 10:20 мужчина был задержан. Предварительно, у злоумышленника мог быть еще и пистолет.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 августа в Виннице произошел конфликт между гражданами и военнослужащими ТЦК – люди пытались штурмовать помещение стадиона, где содержались мобилизованные мужчины. Тогда на месте собралось около 80 граждан, некоторые выломали ворота стадиона и пытались прорваться внутрь здания. Правоохранители оттеснили людей.

В областном ТЦК отметили, что физических контактов между людьми и работниками ТЦК не было.

25 июля в Полтаве группа людей в гражданской одежде перекрыла движение автобуса, в котором находились мобилизованные мужчины. Части мобилизованных удалось сбежать.

В июле командование Сухопутных войск проверило 244 инцидента, связанных с вероятными нарушениями со стороны сотрудников ТЦК. По результатам расследований, 210 из 244 инцидентов, а именно 86%, оказались манипуляциями и ИПСО.

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