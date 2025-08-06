Зеленский о ночной атаке РФ: Сознательный удар по подготовке к отопительному сезону

В ночь на 6 августа РФ нанесла целенаправленный удар по энергетике, пытаясь помешать подготовке Украины к отопительному сезону.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку агрессора.

Ночная атака на Украину: реакция Зеленского

Утром 6 августа РФ атаковала управляемыми авиабомбами территорию базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района.

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В результате атаки два человека погибли, еще 12 (в том числе двое детей) получили ранения.

— Сейчас в Запорожском районе наши медики и спасатели помогают раненым после российского удара по обычной базе отдыха. Двенадцать человек травмированы. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе — ноль. Только жестокость, чтобы запугать, — отметил глава государства.

Он также сообщил, что в течение ночи зафиксированы удары по электросетям на Днепропетровщине, атаки на гражданскую инфраструктуру в Херсоне и на газовую станцию в Новосельском Одесской области, что оставило сотни семей без газоснабжения.

Кроме того, в Харьковской и Донецкой областях подверглись разрушениям частные дома мирных жителей.

— Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике, — подчеркнул президент.

Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию и призвал партнеров к решительным шагам. По словам президента, что бы ни говорил Кремль, он пойдет на завершение войны, только почувствовав должное давление. И именно сейчас важно активизировать все рычаги США, Европы и Большой семерки для достижения реального прекращения огня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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