Взрывы в Днепре 7 августа: вспыхнули пожары, есть пострадавшие и разрушения
Взрывы в Днепре прогремели ночью около 01:10 и привели к ранению четырех человек и масштабным разрушениям в городе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Днепре 7 августа: что известно
Взрывы в Днепре сегодня прогремели, когда враг направил на область беспилотники, из которых защитники неба сбили 33 БпЛА.
В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека — 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Удары вызвали несколько пожаров в городе.
В частности, горели административное здание и автомобили. Уничтожено 12 машин, еще 17 получили повреждения.
Повреждены также 8 жилых домов, один частный дом полностью уничтожен. Зафиксированы разрушения на территории транспортного предприятия.
Также российские беспилотники атаковали другие населенные пункты области.
В Павлограде загорелись дачный дом и автомобиль. В Криворожском районе повреждено не эксплуатируемое здание, в Кривом Роге — модульный дом.
В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава, повреждены частный дом и легковой автомобиль.
По Никопольщине враг бил артиллерией и БпЛА — громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.
Там повреждены 8 частных домов и пятиэтажка, автомобили, инфраструктура, административное здание, предприятие. Также горела библиотека.
Сейчас специальные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.