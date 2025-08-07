Взрывы в Днепре 7 августа: вспыхнули пожары, есть пострадавшие и разрушения

Взрывы в Днепре прогремели ночью около 01:10 и привели к ранению четырех человек и масштабным разрушениям в городе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Днепре 7 августа: что известно

Взрывы в Днепре сегодня прогремели, когда враг направил на область беспилотники, из которых защитники неба сбили 33 БпЛА.

Сейчас смотрят

В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека — 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Удары вызвали несколько пожаров в городе.

В частности, горели административное здание и автомобили. Уничтожено 12 машин, еще 17 получили повреждения.

Повреждены также 8 жилых домов, один частный дом полностью уничтожен. Зафиксированы разрушения на территории транспортного предприятия.

Также российские беспилотники атаковали другие населенные пункты области.

В Павлограде загорелись дачный дом и автомобиль. В Криворожском районе повреждено не эксплуатируемое здание, в Кривом Роге — модульный дом.

В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава, повреждены частный дом и легковой автомобиль.

По Никопольщине враг бил артиллерией и БпЛА — громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.

Там повреждены 8 частных домов и пятиэтажка, автомобили, инфраструктура, административное здание, предприятие. Также горела библиотека.

Сейчас специальные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.