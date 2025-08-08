Атака дронов на Сумскую область: ранен мужчина, повреждены многоэтажки

В ночь на пятницу, 8 августа, российская армия атаковала ударными беспилотниками Сумскую область. Обошлось без жертв, но есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Атака дронов на Сумскую область 8 августа: детали

Под атакой вражеских дронов оказались Сумская и Шосткинская общины области.

Сейчас смотрят

Григоров сообщил, что обошлось без погибших, но в Сумской общине пострадал 54-летний мужчина. Медики обследовали его, оказали помощь. Он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, повреждены нежилые здания, магазин и автомобиль.

В Шосткинской общине в результате попаданий трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

По словам руководителя ОВА, владельцам поврежденного имущества будет оказана необходимая помощь.

Он отметил, что специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Над ликвидацией последствий атаки работают спасатели и коммунальные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Григоров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.