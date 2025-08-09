ПВО ночью уничтожила Искандер-К и 16 из 47 дронов, выпущенных по Украине

В ночь на 9 августа Россия атаковала Украину 47 беспилотниками и одной крылатой ракетой Искандер-К.

Украинские силы ПВО сбили ракету и 16 дронов, однако 31 беспилотник все же попал в цели.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Сейчас смотрят

Ночная атака на Украину 9 августа: что известно

В ночь на 9 августа (с 22:30 8 августа) противник атаковал 47 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Шаталово, а также двумя крылатыми ракетами Искандер-К с временно оккупированной территории Запорожской области.

Ударными БПЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы украинской ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено:

1 крылатая ракета Искандер-К

16 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны

Несмотря на активное противодействие, зафиксировано попадание 31 БПЛА в 15 локациях по всей Украине.

Информация о последствиях атаки и возможных жертвах уточняется местными органами власти и спасательными службами.

Напомним, что утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела произошли пожары.

Кроме того, пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет.

Также повреждены предприятие, не эксплуатируемое здание и автомобили.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.