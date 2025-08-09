Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Изнасиловали 14-летнего и сняли на видео: в Харьковской области задержали двух молодых людей

затримали підлітків за сексуальний злочин

В Харьковской области взяли под стражу фигурантов дела о сексуальном преступлении против подростка в июле 2025 года. Среди подозреваемых — 15-летний подросток и 20-летний мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сексуальное преступление против подростка: задержаны двое

По данным следствия, пострадавший 14-летний парень недавно потерял мать и находился в уязвимом состоянии. Иногда он подрабатывал у 20-летнего мужчины, который является старшим из подозреваемых.

Сейчас смотрят

После случайного повреждения имущества, а именно разбитого стекла, мужчина вместе со своим 15-летним товарищем начал систематически унижать подростка, причиняя ему моральные страдания.

– Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: в июле 2025 года подозреваемые догнали потерпевшего на улице, завели в заброшенное здание и поставили перед выбором – избиение или циничное действие сексуального характера, – сообщили в прокуратуре.

Парень умолял, чтобы его оставили в покое, но вынужден был подчиниться. Во время позорного сексуального преступления к подростку применили и физическую силу.

20-летний мужчина зафиксировал это на видео, причиняя подростку еще больше моральных страданий. Затем он распространил файл в частной переписке.

затримали молодиків за сексуальний злочин

Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура сообщила 20-летнему мужчине о подозрении в пытках, совершении сексуальных действий группой лиц, изготовлении, распространении детской порнографии, принуждении несовершеннолетнего лица к участию в создании этого (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины). Другому 15-летнему фигуранту, учитывая его возраст, инкриминируют только ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Обоих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Читайте также
Приговорен к 20 годам: во Франции бывший хирург совершил насилие над почти 300 детьми
у Франції засудили хірурга-педофіла

Фото: Харьковская областная прокуратура

Связанные темы:

ПрокуратураХарьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь