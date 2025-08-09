Изнасиловали 14-летнего и сняли на видео: в Харьковской области задержали двух молодых людей

В Харьковской области взяли под стражу фигурантов дела о сексуальном преступлении против подростка в июле 2025 года. Среди подозреваемых — 15-летний подросток и 20-летний мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сексуальное преступление против подростка: задержаны двое

По данным следствия, пострадавший 14-летний парень недавно потерял мать и находился в уязвимом состоянии. Иногда он подрабатывал у 20-летнего мужчины, который является старшим из подозреваемых.

После случайного повреждения имущества, а именно разбитого стекла, мужчина вместе со своим 15-летним товарищем начал систематически унижать подростка, причиняя ему моральные страдания.

– Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: в июле 2025 года подозреваемые догнали потерпевшего на улице, завели в заброшенное здание и поставили перед выбором – избиение или циничное действие сексуального характера, – сообщили в прокуратуре.

Парень умолял, чтобы его оставили в покое, но вынужден был подчиниться. Во время позорного сексуального преступления к подростку применили и физическую силу.

20-летний мужчина зафиксировал это на видео, причиняя подростку еще больше моральных страданий. Затем он распространил файл в частной переписке.

Прокуратура сообщила 20-летнему мужчине о подозрении в пытках, совершении сексуальных действий группой лиц, изготовлении, распространении детской порнографии, принуждении несовершеннолетнего лица к участию в создании этого (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины). Другому 15-летнему фигуранту, учитывая его возраст, инкриминируют только ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Обоих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Фото: Харьковская областная прокуратура

