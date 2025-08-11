Укр Рус
Ликвидированы командир и пять оккупантов: Силы обороны уничтожили пункт управления 85 бригады РФ

Силы обороны уничтожили пункт управления 85 бригады РФ в Донецкой области
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ вечером в понедельник, 11 августа.

Уничтожение пункта управления 85 бригады РФ

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск.

— Очередной целью стал пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате поражения высокоточным средством ликвидирован командир бригады по позывному Днепр и пять человек оперативного состава.

В Генштабе ВСУ добавили, что сейчас уточняется более подробная информация о последствиях удара.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, на фронте Силы обороны ликвидировали почти 1 тыс. российских оккупантов, по состоянию на 11 августа.

