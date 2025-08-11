Ликвидированы командир и пять оккупантов: Силы обороны уничтожили пункт управления 85 бригады РФ

Силы обороны Украины уничтожили пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ вечером в понедельник, 11 августа.

Уничтожение пункта управления 85 бригады РФ

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск.

— Очередной целью стал пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате поражения высокоточным средством ликвидирован командир бригады по позывному Днепр и пять человек оперативного состава.

В Генштабе ВСУ добавили, что сейчас уточняется более подробная информация о последствиях удара.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, на фронте Силы обороны ликвидировали почти 1 тыс. российских оккупантов, по состоянию на 11 августа.

