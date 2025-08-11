Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Срочно
Срочно
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

В пансионате для пожилых под Львовом произошел пожар: эвакуировали 65 человек

Пожежа в пансіонаті для літніх людей у Брюховичах
Фото: ГСЧС

В поселке Брюховичи Львовского района утром 11 августа вспыхнул пожар, во время которого спасли 65 человек.

Пожар в пансионате в Брюховичах

Спасатели получили сообщение о пожаре в 10:10. На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Во время эвакуации жителей гериатрического пансионата пожарные спасли 65 человек: 42 из них — вынесли, еще 23 человека вывели в специальных спасательных устройствах.

Сейчас смотрят

В 10:53 возгорание удалось оперативно локализовать, а в 11:12 — ликвидировать.

К ликвидации пожара в пансионате привлекались 60 сотрудников ГСЧС и 14 единиц специальной техники.

В настоящее время причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Пожежа в пансіонаті у Брюховичах
Фото: ДСНС
Пожежа в пансіонаті у Брюховичах
Фото: ДСНС
Пожежа в пансіонаті у Брюховичах
Фото: ДСНС
Пожежа в пансіонаті у Брюховичах
Пожежа в пансіонаті у Брюховичах
Пожежа в пансіонаті у Брюховичах
Читайте также
В отеле Власта во Львове вспыхнул пожар: среди пострадавших — дети
Львів пожежа

Источник: ГСЧС

Связанные темы:

ЛьвовЛьвовская областьПожар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь