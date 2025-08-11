Валентина Летяк, редактор ленты
В пансионате для пожилых под Львовом произошел пожар: эвакуировали 65 человек
В поселке Брюховичи Львовского района утром 11 августа вспыхнул пожар, во время которого спасли 65 человек.
Пожар в пансионате в Брюховичах
Спасатели получили сообщение о пожаре в 10:10. На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Во время эвакуации жителей гериатрического пансионата пожарные спасли 65 человек: 42 из них — вынесли, еще 23 человека вывели в специальных спасательных устройствах.
В 10:53 возгорание удалось оперативно локализовать, а в 11:12 — ликвидировать.
К ликвидации пожара в пансионате привлекались 60 сотрудников ГСЧС и 14 единиц специальной техники.
В настоящее время причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.
Источник: ГСЧС
