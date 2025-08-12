В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление — Минэнерго

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины во вторник, 12 августа.

Что известно о задымлении возле Запорожской АЭС

Как отметили в Минэнерго, в настоящее время точное место пожара возле Запорожской АЭС и его возможные последствия устанавливаются.

Сейчас смотрят

Там обратили внимание, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

— Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе, — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что постоянное размещение техники и личного состава российских войск на территории ЗАЭС, непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.

Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента, обращают внимание в Минэнерго.

Единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является полная демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС, утверждают в Министерстве энергетики, чтобы вернуть ее под полный контроль украинского оператора ГП НАЭК Энергоатом.

В понедельник, 11 августа, стало известно о повреждении Внешнего кризисного центра Запорожской АЭС.

Тогда в Минэнерго сообщили, что это произошло в результате российской атаки на Запорожье в воскресенье, 10 августа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.