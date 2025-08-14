Чиновники КГГА растратили 1,3 млн грн на ремонт частного офиса: им объявлено подозрение

Чиновники Киевской городской государственной администрации подозреваются в растрате 1,3 млн грн на ремонт частного здания.

Об этом сообщают в ГБР и Офисе генпрокурора.

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации и бывшему главе одного из столичных коммунальных предприятий.

Что известно о ходе дела

По данным следствия, они растратили почти 1,3 млн грн во время ремонта здания, которое уже находилось в частной собственности. Об этом сообщает ГБР.

Как выяснила Государственная аудиторская служба Украины, подозреваемые заказали и оплатили работы по обустройству фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города, которое выбыло из коммунальной собственности.

При этом коммунальное предприятие даже не имело договоров аренды на отремонтированные помещения. Таким образом, бюджетные средства были потрачены на ремонт частного сооружения.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, полиция Киева и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю председателя Киевской городской госадминистрации Владимиру Прокопиву.

Его подозревают в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины.

