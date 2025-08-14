РФ нанесла ракетный удар по селу в Сумской области: ранены девочка и мужчина
В Сумской области в результате ракетного удара по одному из сел Середино-Будской общины пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Ракетный удар по Сумской области 13 августа: что известно
По словам Олега Григорова, россияне нанесли ракетный удар вчера поздно вечером.
Известно о повреждении шести частных домов и транспорта. К сожалению, есть пострадавшие гражданские: 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Ребенка госпитализировали. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет.
Мужчина получил легкие ранения, он лечится амбулаторно.
Также вчера россияне нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Юнаковской общине. В результате атаки пострадали четыре человека.
Всего за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 85 обстрелов по 47 населенным пунктам в 13 общинах. Военные эвакуировали из приграничья 14 человек.
11 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны освободили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) Сумской области.
В июле ВСУ освободили село Кондратовка Хотинской общины в Сумской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.