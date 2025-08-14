РФ нанесла ракетный удар по селу в Сумской области: ранены девочка и мужчина

В Сумской области в результате ракетного удара по одному из сел Середино-Будской общины пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ракетный удар по Сумской области 13 августа: что известно

По словам Олега Григорова, россияне нанесли ракетный удар вчера поздно вечером.

Известно о повреждении шести частных домов и транспорта. К сожалению, есть пострадавшие гражданские: 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Ребенка госпитализировали. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет.

Мужчина получил легкие ранения, он лечится амбулаторно.

Также вчера россияне нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Юнаковской общине. В результате атаки пострадали четыре человека.

Всего за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 85 обстрелов по 47 населенным пунктам в 13 общинах. Военные эвакуировали из приграничья 14 человек.

11 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны освободили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) Сумской области.

В июле ВСУ освободили село Кондратовка Хотинской общины в Сумской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

