Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Во Львове в одном из домов нашли тела двух подростков: что известно

поліція
Фото: Нацполиция

В одном из частных домов во Львове мертвыми обнаружили двух подростков. Полиция выясняет причины их гибели.

Во Львове нашли тела двух подростков

В Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что 12 августа в одном из частных домов мать одного из подростков обнаружила их тела. Она же и сообщила правоохранителям об этом.

Погибшим было по 14 лет. Один из них временно проживал в Республике Польша, другой – постоянно проживал во Львове.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины (преднамеренное убийство) с примечанием “несчастный случай”. Тела ребят отправили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину их смерти.

Расследование продолжается.

