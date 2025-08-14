Малиновская Ангелина, редактор ленты
Во Львове в одном из домов нашли тела двух подростков: что известно
В одном из частных домов во Львове мертвыми обнаружили двух подростков. Полиция выясняет причины их гибели.
В Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что 12 августа в одном из частных домов мать одного из подростков обнаружила их тела. Она же и сообщила правоохранителям об этом.
Погибшим было по 14 лет. Один из них временно проживал в Республике Польша, другой – постоянно проживал во Львове.
Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины (преднамеренное убийство) с примечанием “несчастный случай”. Тела ребят отправили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину их смерти.
Расследование продолжается.
