В Святогорске погибли двое полицейских: в момент удара РФ были в авто

В Святогорске Донецкой области погибли двое полицейских, которые попали под российский обстрел.

Обстрел Святогорска: что известно о гибели полицейских

Автомобиль, на котором двигались правоохранители, попал под вражеский удар сегодня около 4:45, сообщает полиция Донецкой области.

По уточненной информации, правоохранители находились на дежурстве, когда произошла российская атака.

Сейчас смотрят

Среди них:

старший участковый офицер отдела полиции № 4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков ;

; полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.

— В памяти коллег они навсегда останутся мужественными, верными присяге и зову своего сердца, достойными правоохранителями и людьми с большой буквы, — говорится в сообщении.

Капитан полиции Роман Пеньков родом из поселка Райгородок. У 41-летнего правоохранителя остались родители, жена и семилетняя дочь.

Старшему сержанту полиции Валентину Гавришу было 29 лет. Он родился в Новоселовке на Лиманщине.

Он пришел в Нацполицию в 2019 году. С сентября 2021 года работал полицейским-водителем взвода реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области.

Валентин Гавриш был любящим сыном, братом и мужем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.