В Святогорске погибли двое полицейских: в момент удара РФ были в авто
В Святогорске Донецкой области погибли двое полицейских, которые попали под российский обстрел.
Обстрел Святогорска: что известно о гибели полицейских
Автомобиль, на котором двигались правоохранители, попал под вражеский удар сегодня около 4:45, сообщает полиция Донецкой области.
По уточненной информации, правоохранители находились на дежурстве, когда произошла российская атака.
Среди них:
- старший участковый офицер отдела полиции № 4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков;
- полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.
— В памяти коллег они навсегда останутся мужественными, верными присяге и зову своего сердца, достойными правоохранителями и людьми с большой буквы, — говорится в сообщении.
Капитан полиции Роман Пеньков родом из поселка Райгородок. У 41-летнего правоохранителя остались родители, жена и семилетняя дочь.
Старшему сержанту полиции Валентину Гавришу было 29 лет. Он родился в Новоселовке на Лиманщине.
Он пришел в Нацполицию в 2019 году. С сентября 2021 года работал полицейским-водителем взвода реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области.
Валентин Гавриш был любящим сыном, братом и мужем.