Атака на Славянск 16 августа: враг ударил по городу дронами Italmas
Враг совершил атаку на Славянск дронами Italmas. Обстрел произошел вечером 16 августа.
Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака Славянска сегодня: что известно
Известно, что город обстреляли дважды.
Первый удар произошел около 18:15 в районе Железнодорожного микрорайона. В результате атаки была ранена женщина и повреждены дома частного сектора.
Второй обстрел произошел в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Беспилотник снова попал в жилую застройку.
В обоих случаях удары по городу наносились с помощью дронов Italmas.
Вадим Лях призвал местных жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 13 июля оккупанты нанесли удар по Славянску. По словам главы МВА, взрывы прогремели в микрорайоне Лесной.
В результате российского обстрела повреждены многоэтажки и частные дома в жилом районе.
Известно о двух пострадавших от российского обстрела. Среди раненых – 13-летний мальчик.