Россияне повторно обстреляли спасателей в Константиновке: повреждена техника
Российские военные повторно обстреляли спасателей в Константиновке Донецкой области, когда те ликвидировали возгорание хозяйственной постройки после предыдущего огневого удара.
Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.
Россияне обстреляли спасателей в Константиновке
— Константиновка: во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, повреждена пожарная техника. Враг продолжает уничтожать Константиновку и целиться по спасателям. Вчера российская армия снова обстреляла город, в результате чего возникли три пожара, – говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в субботу 16 июля днем в результате обстрела загорелись кровля хозяйственной постройки площадью 20 кв. м и сухая трава. Пожар удалось потушить.
— Впоследствии оккупант нанес новые удары, вызвав еще два пожара: горели нежилые дома, хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Спасатели локализовали пожары на общей площади 349 кв. м, – сообщили в ГСЧС.
Во время тушения пожаров произошел повторный обстрел с использованием беспилотников.
В результате атаки поврежден пожарный автомобиль: треснуло лобовое стекло, пробито колесо, поврежден кузов и зеркала.
Личный состав не пострадал, однако ликвидацию пожаров временно приостановили.
Напомним, 15 августа в Святогорске Донецкой области во время дежурства в результате российского удара погибли двое полицейских.
Автомобиль, в котором они находились, попал под вражеский обстрел во время движения.