Россияне повторно обстреляли спасателей в Константиновке: повреждена техника

Российские военные повторно обстреляли спасателей в Константиновке Донецкой области, когда те ликвидировали возгорание хозяйственной постройки после предыдущего огневого удара.

Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

Россияне обстреляли спасателей в Константиновке

— Константиновка: во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, повреждена пожарная техника. Враг продолжает уничтожать Константиновку и целиться по спасателям. Вчера российская армия снова обстреляла город, в результате чего возникли три пожара, – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в субботу 16 июля днем в результате обстрела загорелись кровля хозяйственной постройки площадью 20 кв. м и сухая трава. Пожар удалось потушить.

— Впоследствии оккупант нанес новые удары, вызвав еще два пожара: горели нежилые дома, хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Спасатели локализовали пожары на общей площади 349 кв. м, – сообщили в ГСЧС.

Во время тушения пожаров произошел повторный обстрел с использованием беспилотников.

В результате атаки поврежден пожарный автомобиль: треснуло лобовое стекло, пробито колесо, поврежден кузов и зеркала.

Личный состав не пострадал, однако ликвидацию пожаров временно приостановили.

Напомним, 15 августа в Святогорске Донецкой области во время дежурства в результате российского удара погибли двое полицейских.

Автомобиль, в котором они находились, попал под вражеский обстрел во время движения.

