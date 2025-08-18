В Подольском районе Киева взорвался автомобиль: сдетонировало неизвестное устройство
В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный, в результате которого пострадал владелец транспортного средства.
Об этом сообщают Киевская городская военная госадминистрация и полиция Киева.
Взрыв автомобиля в Киеве 18 августа: что известно
По информации КГВГА, взрыв случился на парковке возле жилого дома.
Детонация произошла на пассажирском сиденье автомобиля, когда владелец подошел к машине.
Пострадавший получил легкие травмы, от госпитализации отказался и получил медицинскую помощь на месте.
Взрыв также повредил несколько автомобилей, стоящих рядом.
В полиции Киева сообщили, что проверяют все обстоятельства инцидента.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие службы.
Фото: Полиция Киева