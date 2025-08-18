В Подольском районе Киева взорвался автомобиль: сдетонировало неизвестное устройство

В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный, в результате которого пострадал владелец транспортного средства.

Об этом сообщают Киевская городская военная госадминистрация и полиция Киева.

Взрыв автомобиля в Киеве 18 августа: что известно

По информации КГВГА, взрыв случился на парковке возле жилого дома.

Детонация произошла на пассажирском сиденье автомобиля, когда владелец подошел к машине.

Пострадавший получил легкие травмы, от госпитализации отказался и получил медицинскую помощь на месте.

Взрыв также повредил несколько автомобилей, стоящих рядом.

В полиции Киева сообщили, что проверяют все обстоятельства инцидента.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие службы.

Фото: Полиция Киева

