Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Запорожье: враг ударил по критической инфраструктуре, есть пострадавшие

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Взрывы в Запорожье прогремели сегодня сразу после 09:00 во время тревоги, объявленной из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. Есть раненые.

Обновлено в 10:00.

Взрывы в Запорожье сегодня, 18 августа: что известно

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о серии взрывов в Запорожье.

По его словам, оккупанты пытаются прицельно ударить по критической инфраструктуре города.

По состоянию на сейчас количество раненых в результате двух ударов по Запорожью возросло до шести. Двое из них госпитализированы в медицинские учреждения.

Количество людей, которые нуждаются в помощи врачей, увеличивается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Події ночі 18 серпня

