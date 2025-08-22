Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждена гимназия и ферма
Ночью 22 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами, авиационной бомбой и из РСЗО Град. Взрывами повреждены коммунальное предприятие, фермерское хозяйство и жилые дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Никопольского и Синельниковского района
В Никопольском районе враг из Градов и FPV-дронов обстрелял Никополь, Марганецкую и Покровскую общины.
Там повреждены коммунальное предприятие, два трехэтажных дома и здание, которое не эксплуатируется. От обстрелов загорелись частный дом и гараж. Взрывами повреждены еще шесть домов.
Также россияне FPV-дроном ударили по Мировской общине — там возник пожар. Огонь уничтожил летнюю кухню и хозяйственную постройку. Взрывом поврежден частный дом.
В Синельниковском районе захватчики с помощью дронов нанесли удары по Межевской, Украинской и Маломихайловской общинам. Управляемой авиабомбой враг ударил по Покровской общине.
Там загорелось фермерское хозяйство, гараж и сухая трава. Взрывом повреждена гимназия.
Ночью на Днепропетровщине наши защитники неба уничтожили четыре вражеских БПЛА.
Фото: Сергій Лисак/ОВА