Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждена гимназия и ферма

Ночью 22 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами, авиационной бомбой и из РСЗО Град. Взрывами повреждены коммунальное предприятие, фермерское хозяйство и жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрел Никопольского и Синельниковского района

В Никопольском районе враг из Градов и FPV-дронов обстрелял Никополь, Марганецкую и Покровскую общины.

Там повреждены коммунальное предприятие, два трехэтажных дома и здание, которое не эксплуатируется. От обстрелов загорелись частный дом и гараж. Взрывами повреждены еще шесть домов.

Также россияне FPV-дроном ударили по Мировской общине — там возник пожар. Огонь уничтожил летнюю кухню и хозяйственную постройку. Взрывом поврежден частный дом.

В Синельниковском районе захватчики с помощью дронов нанесли удары по Межевской, Украинской и Маломихайловской общинам. Управляемой авиабомбой враг ударил по Покровской общине.

Там загорелось фермерское хозяйство, гараж и сухая трава. Взрывом повреждена гимназия.

Ночью на Днепропетровщине наши защитники неба уничтожили четыре вражеских БПЛА.

