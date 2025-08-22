Воевали против Украины: 7 предателей получили до 15 лет тюрьмы

Главное Семеро коллаборационистов РФ получили до 15 лет заключения за измену.

Предателей взяли в плен во время боев на Курском, Северском и Лиманском направлениях.

Осужденные жители Луганщины, Крыма и Донетчины воевали в составе подразделений армии РФ против Сил обороны.

По материалам военной контрразведки СБУ 15 лет заключения с конфискацией имущества получили семеро приспешников РФ, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области.

Воевали против Сил обороны: что известно о предателях

— Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время ожесточенных боев на Курском, Северском и Лиманском направлениях, — говорится в сообщении.

Как установило расследование, четверо из осужденных — жители временно оккупированной части Луганской области, которые добровольно вступили в группировки Южного военного округа РФ.

Двое из них в составе 6-й и 7-й мотострелковых бригад врага штурмовали позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского. Во время атак боевики обстреливали локации украинских войск из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов.

Еще двое выехали в Россию, где заключили контракты с минобороны РФ. После этого их назначили на рядовые должности в мотострелковых полках агрессора, где они атаковали укрепрайоны ВСУ в районах фронтовых поселков Новосадово и Терны.

Пятый осужденный — из временно захваченного Крыма, который в составе 110-й бригады оккупационных группировок РФ охранял склады врага вблизи Авдеевки, а впоследствии, во время боев за райцентр, он был взят в плен Силами обороны.

Шестой — в составе 255-го мотострелкового полка РФ обустраивал блиндажи для захватчиков вблизи Марьинки и Георгиевки, а затем атаковал оборонительные линии ВСУ в направлении Покровска.

Еще один осужденный — житель Горловки, который в составе 132-й мотострелковой бригады РФ участвовал в захвате части Донецкой области. Впоследствии его отправили воевать на Курщину, где вместе с подразделением попал в плен.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Источник : СБУ

