Атака на Днепропетровщину: в Дубовиках от удара дрона погибла женщина

Обстрел Днепропетровской области дронами 24 августа 2025 года: последствия взрывов в Дубовиках
Фото: ГСЧС

Под утро российские оккупанты ударными дронами атаковали Синельниковский район Днепропетровской области — в Дубовиковской общине погибла 47-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Атака дронов на село Дубовики сегодня, 24 августа

По словам Сергея Лысака, в результате вражеского удара по Дубовикам есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. От взрывов также горели многоквартирный и частный дома и летняя кухня.

Google Maps
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Удары по общинам Днепропетровской области

Ударными беспилотниками россияне атаковали и Межевскую общину. Там от взрывов загорелся частный дом и хозяйственная постройка.

Маломихайловскую общину российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами. Взрывами разрушены частные дома.

Ночью враг нанес ракетный удар по Павлограду. Там возник пожар, однако спасатели его потушили.

Никопольский район российский агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Поразил Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую общины. Обстрелами повреждена пятиэтажка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

