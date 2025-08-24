Атака на Днепропетровщину: в Дубовиках от удара дрона погибла женщина

Под утро российские оккупанты ударными дронами атаковали Синельниковский район Днепропетровской области — в Дубовиковской общине погибла 47-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Атака дронов на село Дубовики сегодня, 24 августа

По словам Сергея Лысака, в результате вражеского удара по Дубовикам есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. От взрывов также горели многоквартирный и частный дома и летняя кухня.

Сейчас смотрят

Удары по общинам Днепропетровской области

Ударными беспилотниками россияне атаковали и Межевскую общину. Там от взрывов загорелся частный дом и хозяйственная постройка.

Маломихайловскую общину российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами. Взрывами разрушены частные дома.

Ночью враг нанес ракетный удар по Павлограду. Там возник пожар, однако спасатели его потушили.

Никопольский район российский агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Поразил Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую общины. Обстрелами повреждена пятиэтажка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.