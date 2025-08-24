РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 72 БпЛА: что известно о работе ПВО

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали баллистической ракетой и 72 дронами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 22.00 23 августа.

За это время российские оккупанты применили:

Сейчас смотрят

одну баллистическую ракету Искандер-М (запущена из района Тагангорога);

баллистическую ракету Искандер-М (запущена из района Тагангорога); 72 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов (запущены из районов Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска).

Аавиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 24 августа сбили или приглушили 48 вражеских дронов на Севере, Востоке и Юге страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 БпЛА на десяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.