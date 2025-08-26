Россия атаковала Шосткинскую общину: трое раненых, перебои со светом

Сегодня, 26 августа, российские войска атаковали Шосткинскую общину Сумской области.

В результате повреждена гражданская инфраструктура, есть перебои со светом и связью.

Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Шосткинскую общину 26 августа: что известно

Враг атаковал Шосткинскую общину сегодня утром.

В результате атаки пострадали трое мужчин 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали в больницу.

По словам Григорова, в результате атаки часть Шосткинской общины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью. Также развернуты Пункти незламності, продолжаются восстановительные работы.

Кроме Шосткинской общины, в Сумской области российская армия атаковала и другие населенные пункты. В частности, в ночь на 26 августа во время атаки дронов прогремели взрывы в Сумах.

Также россияне атаковали Бездрицкую общину, в результате чего вспыхнули пожары и были повреждены жилые здания.

В Путивльской общине дроны повредили нежилые помещения и технику.

В целом за сутки в Сумской области от российских ударов погиб один человек, еще девять пострадали.

