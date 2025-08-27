В результате массированной атаки РФ дронами более 100 тыс. домохозяйств в нескольких регионах Украины остались без света.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Атака на Украину 27 августа 2025 года: последствия

Ночью 27 августа российские войска осуществили массированную атаку дронами по нескольким регионам Украины, целенаправленно поражая гражданскую инфраструктуру.

Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Кроме того, враг атаковал Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области, удары дронами повредили здание лицея в Харьковской области, а в Херсоне — жилой многоэтажный дом.

— Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы задействованы на местах, восстановим энергоснабжение как можно быстрее, — отметил глава государства.

Россия продолжает войну и не реагирует на призывы международного сообщества о прекращении убийств и разрушений.

— Необходимы новые шаги для давления на Россию, чтобы остановить удары и обеспечить реальные гарантии безопасности. Мы работаем с партнерами над созданием такого давления. Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом деле! — добавил Зеленский.

Напомним, что ночью 27 августа РФ атаковала Украину 95 ударными БпЛА различных типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

