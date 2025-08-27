Мощные взрывы в Киеве прогремели вечером в среду, 27 августа. Российские войска запустили на столицу ударные дроны Shahed.

Взрывы в Киеве 27 августа — какие последствия

Обновлено в 22:54. Информацию о взрывах в Киеве подтвердил городской глава столицы Виталий Кличко. По его словам, на левом берегу Киева работали силы противовоздушной обороны Украины.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Святошинском районе зафиксировано падение целого БпЛА. Предварительно, без повреждений и пострадавших. На место направляются службы.

Перед взрывами в столице Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников мимо Броваров в направлении Киева, поэтому был объявлен сигнал-предупреждение об угрозе с неба.

Российские войска уже не впервые пытаются обстрелять Киев разнообразным вооружением — ударными дронами Shahed, крылатыми и баллистическими ракетами.

В Киевском метро уже собираются горожане и гости столицы, чтобы укрыться от угрозы во время воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

