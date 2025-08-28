Этой ночью российские оккупанты атаковали Винницкую область — под удар попала критическая инфраструктура.

Об этом сообщила и. о. главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Атака на Винницкую область сегодня, 28 августа: что известно

Воздушная тревога в Винницкой области прозвучала в 00:21 28 августа.

По словам Натальи Заболотной, в результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах Винницкой области. Также зафиксированы повреждения жилых домов.

— Все соответствующие службы работают на местах. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, — подчеркнула глава Винницкой ОВА.

Как сообщает Суспільне.Вінниця, российской атаке подверглась железнодорожная инфраструктура вблизи города Козятина.

Так, часть поездов изменила маршрут, часть — прибудет с опозданием. Для некоторых пассажиров организовали автобусное сообщение.

Также ночью враг атаковал Хмельницкую область с помощью дронов, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в области активно работала противовоздушная оборона, есть сбитые дроны.

— Детали сообщу позже. На данный момент информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало, — подчеркнул Сергей Тюрин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

