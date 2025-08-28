Атака Виннитчины: возле Казатина повреждена ж/д, 30 населенных пунктов без света
Этой ночью российские оккупанты атаковали Винницкую область — под удар попала критическая инфраструктура.
Об этом сообщила и. о. главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Атака на Винницкую область сегодня, 28 августа: что известно
Воздушная тревога в Винницкой области прозвучала в 00:21 28 августа.
По словам Натальи Заболотной, в результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах Винницкой области. Также зафиксированы повреждения жилых домов.
— Все соответствующие службы работают на местах. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, — подчеркнула глава Винницкой ОВА.
Как сообщает Суспільне.Вінниця, российской атаке подверглась железнодорожная инфраструктура вблизи города Козятина.
Так, часть поездов изменила маршрут, часть — прибудет с опозданием. Для некоторых пассажиров организовали автобусное сообщение.
Также ночью враг атаковал Хмельницкую область с помощью дронов, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По его словам, в области активно работала противовоздушная оборона, есть сбитые дроны.
— Детали сообщу позже. На данный момент информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало, — подчеркнул Сергей Тюрин.
