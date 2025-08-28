Контрразведка СБУ задержала завербованного врагом 68-летнего жителя прифронтового поселка Приморское, который обустраивал в Запорожье тайники со взрывчаткой для российских агентурно-боевых групп.

Агент ФСБ готовил теракты в Запорожье: что известно

Как установило расследование, предатель проживал вблизи передовой, что позволяло оккупантам переправлять самодельные взрывные устройства (СВУ) собственными беспилотниками прямо в его двор.

Затем, согласно инструкции ФСБ, мужчина прибывал в областной центр, где делал тайники со взрывчаткой и отправлял их координаты своему куратору.

По дороге на локацию агент также отслеживал пункты базирования Сил обороны и направления их движения в сторону Южного фронта.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его, когда он обустраивал новый тайник.

По данным следствия, в поле зрения ФСБ злоумышленник попал через своего знакомого из временно оккупированного Токмака, которому СБУ заочно сообщила о подозрении в феврале 2024 года.

Впоследствии агент вышел на постоянную связь со своим куратором – сотрудником ФСБ.

Во время обысков в жилище задержанного изъят смартфон, с помощью которого он общался с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Источник : СБУ

