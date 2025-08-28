В ночь на 28 августа во время массированной комбинированной атаки РФ по Киеву одна из ракет попала в сортировочное депо Новой почты.

Сортировочное депо Новой почты в Киеве пострадало во время атаки 28 августа

В пресс-службе почтового оператора сообщили, что удар пришелся на автодвор этого сортировочного депо.

В результате атаки пострадали трое сотрудников Новой почты:

Сергей Славенский, специалист участка (тяжелое состояние);

Иван Дульнев, специалист участка (состояние средней тяжести);

Юрий Юхимчук, водитель авто БДФ (состояние средней тяжести).

Пострадавшим и их семьям оказывается вся необходимая поддержка — медицинская, психологическая и материальная.

В НП также предупредили о возможных задержках посылок, поскольку во время воздушной тревоги сортировка приостанавливалась. Однако отправления остались невредимыми.

В ночь на 28 августа РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву.

Число пострадавших и погибших постоянно растет.

На данный момент известно о 15 жертвах, среди которых четверо детей, раненых – около 40.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Нова пошта

