В Киеве ракета попала в сортировочное депо Новой почты, ранены трое сотрудников
В ночь на 28 августа во время массированной комбинированной атаки РФ по Киеву одна из ракет попала в сортировочное депо Новой почты.
В пресс-службе почтового оператора сообщили, что удар пришелся на автодвор этого сортировочного депо.
В результате атаки пострадали трое сотрудников Новой почты:
- Сергей Славенский, специалист участка (тяжелое состояние);
- Иван Дульнев, специалист участка (состояние средней тяжести);
- Юрий Юхимчук, водитель авто БДФ (состояние средней тяжести).
Пострадавшим и их семьям оказывается вся необходимая поддержка — медицинская, психологическая и материальная.
В НП также предупредили о возможных задержках посылок, поскольку во время воздушной тревоги сортировка приостанавливалась. Однако отправления остались невредимыми.
В ночь на 28 августа РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву.
Число пострадавших и погибших постоянно растет.
На данный момент известно о 15 жертвах, среди которых четверо детей, раненых – около 40.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Нова пошта