Российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль на трассе недалеко от села Осокоровка Херсонской области. Пострадали беременная женщина и мужчина.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Обстрел автомобиля возле Осокоровки: что известно

Как сообщил глава ОВА, в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33-й неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи.

— Состояние стабильное, угрозы для ребенка нет, — говорится в сообщении.

33-летнему мужчине диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, что поздно вечером 28 августа российские военные обстреляли Днепровский район Херсона. Враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега.

В результате обстрела ранения получили три человека. Местные полицейские доставили пострадавших в больницу.

Известно, что 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. У него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, брюшной полости и перелом ноги.

Еще один мужчина 72 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его состояние – средней тяжести.

У 63-летней женщины также минно-взрывная травма, ушибы и осколочные ранения рук. Медики оценивают ее состояние как легкое.

Источник: Александр Прокудин

