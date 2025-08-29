РФ нанесла удар по Запорожью, в результате чего повреждено здание, также возник пожар на одном из промышленных предприятий, пострадавших нет, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 29 августа 2025 года

Взрыв слышали жители в одном из районов Запорожья, сообщил Иван Федоров.

– Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Таковы последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших, – написал он в Telegram.

Впоследствии Федоров проинформировал, что в результате вражеской атаки на Запорожский район был ранен 69-летний мужчина.

— Россияне ударили FPV-дроном по автомобилю в Магдалиновке. Автомобиль поврежден, — сообщил он.

Раненому мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что ночью 29 августа российские оккупанты нанесли четыре удара по поселку Малокатериновка в Запорожском районе. В результате обстрела пострадал 1-летний мальчик.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 283-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

