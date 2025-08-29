Поздно вечером 28 августа российские военные обстреляли Днепровский район Херсона. Враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Обстрел Херсона 28 августа: какие последствия

Взрывы в Херсоне прогремели около 23:00.

В результате обстрела ранения получили три человека. Местные полицейские доставили пострадавших в больницу.

Известно, что 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. У него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, брюшной полости и перелом ноги.

Еще один мужчина 72 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его состояние среднее.

У 63-летней женщины также минно-взрывная травма, ушибы и осколочные ранения рук. Медики оценивают ее состояние как легкое.

Стоит отметить, что Херсон ежедневно подвергается вражеским обстрелам, и так же ежедневно есть пострадавшие от вражеских атак.

27 августа на рассвете россияне из артиллерии нанесли удар по центральной части Херсона. Ранения получила женщина 1972 года рождения. Впоследствии стало известно о гибели 81-летней женщины.

3 августа оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по автомобильному мосту в Херсоне.

В начале августа распространялась информация о якобы проникновении диверсантов в Херсон. Тогда спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что это не соответствует действительности и является элементом вражеской дезинформации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 283-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

