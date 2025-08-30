Во время ночной атаки на Черкассы силы противовоздушной обороны обезвредили две российские ракеты и 14 беспилотников.

Ночная атака на Черкассы сегодня ночью: что известно

Атака на Черкассы сегодня ночью началась еще до полуночи.

Первые громкие взрывы в Черкассах начались в 23:47 29 августа, когда российские войска атаковали регион дронами, еще два прогремели в шесть утра 30 августа во время ракетной угрозы.

Сейчас смотрят

В конце концов, стало известно, что силам противовоздушной обороны удалось обезвредить две российские ракеты, а также 14 беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения.

Так, в Черкасском районе взрывной волной повреждены окна в местном лицее.

Кроме того, из-за падения обломков было несколько очагов возгорания сухой растительности. В частности, в Черкассах пожар охватил 800 кв. м.

Огонь спасатели оперативно потушили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Табурец

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.