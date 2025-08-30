Атака на Черкассы дронами и ракетами: поврежден лицей, произошло несколько пожаров
Во время ночной атаки на Черкассы силы противовоздушной обороны обезвредили две российские ракеты и 14 беспилотников.
Ночная атака на Черкассы сегодня ночью: что известно
Атака на Черкассы сегодня ночью началась еще до полуночи.
Первые громкие взрывы в Черкассах начались в 23:47 29 августа, когда российские войска атаковали регион дронами, еще два прогремели в шесть утра 30 августа во время ракетной угрозы.
В конце концов, стало известно, что силам противовоздушной обороны удалось обезвредить две российские ракеты, а также 14 беспилотников.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения.
Так, в Черкасском районе взрывной волной повреждены окна в местном лицее.
Кроме того, из-за падения обломков было несколько очагов возгорания сухой растительности. В частности, в Черкассах пожар охватил 800 кв. м.
Огонь спасатели оперативно потушили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
Источник: Игорь Табурец