Взрывы в Киевской области: под ударами объекты в трех районах, в частности ЛЭП ж/д
Три района пострадали во время ночных взрывов в Киевской области, когда армия РФ атаковала регион дронами и ракетами.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Киевской области 30 августа: что известно
Воздушная тревога в Киевской области ночью 30 августа длилась почти 10 часов.
В области по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.
По данным ОВА, попаданий в объекты инфраструктуры удалось избежать, однако последствия взрывов в Киевской области зафиксировали в трех районах.
Так, в Бучанском районе повреждены два частных дома.
Линия электропередачи железной дороги повреждена в Фастовском районе. Движение поездов уже возобновлено.
В Обуховском районе повреждениям подверглись хозяйственные постройки и частный дом.
В настоящее время службы продолжают фиксировать последствия взрывов в Киевской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.