Три района пострадали во время ночных взрывов в Киевской области, когда армия РФ атаковала регион дронами и ракетами.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области 30 августа: что известно

Воздушная тревога в Киевской области ночью 30 августа длилась почти 10 часов.

В области по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

По данным ОВА, попаданий в объекты инфраструктуры удалось избежать, однако последствия взрывов в Киевской области зафиксировали в трех районах.

Так, в Бучанском районе повреждены два частных дома.

Линия электропередачи железной дороги повреждена в Фастовском районе. Движение поездов уже возобновлено.

В Обуховском районе повреждениям подверглись хозяйственные постройки и частный дом.

В настоящее время службы продолжают фиксировать последствия взрывов в Киевской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

