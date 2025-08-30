Ждем действий США, Европы и всего мира: Зеленский после атаки на Украину 30 августа
Украина ожидает действий от Соединенных Штатов Америки, Европы и всего мира для прекращения войны.
Об этом после ночной атаки на Украину 30 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский о ночной атаке на Украину
Глава государства подчеркнул: во время ночной атаки на Украину от российских ударов пострадали 14 регионов:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Российские войска применили 537 беспилотников, восемь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования (Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59).
Вспыхнуло много пожаров, пострадала преимущественно гражданская инфраструктура – дома, предприятия.
В Запорожье враг попал по жилой пятиэтажке.
– Снова обычный жилой дом. К сожалению, один человек погиб, десятки пострадали, в том числе дети, – отметил Владимир Зеленский.
Глава государства продолжает: Украина видела реакцию мира на предыдущий обстрел.
– Но теперь, когда Россия снова демонстрирует, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия, – отметил президент Украины.
По словам Владимира Зеленского, сейчас ясно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.
– Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические.
Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира, – подытожил президент Украины.
Напомним, что ночью по требованию Украины состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрела Украины 28 августа.
В конце концов, страны-члены призвали Россию и Украину немедленно снизить уровень эскалации и удвоить усилия для создания условий, необходимых для инклюзивных дипломатических переговоров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.