Украина ожидает действий от Соединенных Штатов Америки, Европы и всего мира для прекращения войны.

Об этом после ночной атаки на Украину 30 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о ночной атаке на Украину

Глава государства подчеркнул: во время ночной атаки на Украину от российских ударов пострадали 14 регионов:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Российские войска применили 537 беспилотников, восемь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования (Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59).

Вспыхнуло много пожаров, пострадала преимущественно гражданская инфраструктура – ​​дома, предприятия.

В Запорожье враг попал по жилой пятиэтажке.

– Снова обычный жилой дом. К сожалению, один человек погиб, десятки пострадали, в том числе дети, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства продолжает: Украина видела реакцию мира на предыдущий обстрел.

– Но теперь, когда Россия снова демонстрирует, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия, – отметил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, сейчас ясно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.

– Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические.

Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира, – подытожил президент Украины.

Напомним, что ночью по требованию Украины состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрела Украины 28 августа.

В конце концов, страны-члены призвали Россию и Украину немедленно снизить уровень эскалации и удвоить усилия для создания условий, необходимых для инклюзивных дипломатических переговоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

